Ayağından vuruldu otomobiliyle kaçıp yardım istedi.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi, Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Tartıştığı R.K. tarafından sağ ayağından tabanca ile vurulan Ahmet K., kendisine ait 41 EK 777 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.