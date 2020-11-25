Ayasofya Camii'nde dikkat çeken ayrıntı: Serafim Meleği figürü yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bakım ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

GÜNDEM Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

2013'te kurulan iskele söküldü

Çalışmalar kapsamında Ayasofya'daki iç duvarların onarımı için 2013'te kurulan iskele söküldü. İskelenin kaldırılmasının ardından tarihi vaiz kürsüsü ve mahfil ile kubbe altındaki Serafim Meleği figürü de yeniden görünür hale geldi. Cami içerisindeki panel ise zemindeki mermerler üzerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre daha kalacak.

REKLAM

HAYAT Ayasofya Camii'nin tarihi serüveni: Dünden bugüne Ayasofya nasıl cami oldu?

Fatih döneminden 19. yüzyılın ortasına kadar açık bırakıldı

Uzun dönem Ayasofya'daki bakım ve restorasyon çalışmalarına katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, tarihi yapıda bulunan eserleri değerlendirdi. Eski Ahit'e göre tanrının tahtını koruyan altı kanatlı melekler olan Serafim'in, Hristiyan teolojisinde geçtiği için fresk ve minyatürlerde yer yer kullanıldığını belirten Diker, "Serafim melekleri Ayasofya ana kubbesinin altındaki dört pandantifte yer almaktadır. Bunlardan sadece yüzü açık olan ile hemen sağ yanındaki mozaik bezemedir. Diğer ikisinin mozaik süslemeleri depremlerden ötürü döküldüğü için sonradan kalem işiyle tümlenmiştir ve yüzleri yoktur." dedi.

GÜNDEM Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

REKLAM

Serafim meleklerinin Ayasofya'nın ilk inşa edildiği döneme yani 6. yüzyıla tarihlendirilebileceğini dile getiren Diker, Bizans sanatının bu yüzyılda melek figürüne aşina olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 400 yıl boyunca açıktaydı

Camideki Serafim meleklerinin yüzlerinin fetihten sonra açık olarak kaldığını anlatan Diker, şöyle konuştu: "Serafim meleklerinin yüzleri, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecit dönemine yani 19. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 400 yıl boyunca açıktaydı. Gerek Evliya Çelebi'nin anlatımında gerekse sonraki dönemlerde Ayasofya iç mekanını resmetmiş Avrupalı seyyahların betimlemelerinde bu meleklerin yüzleri açık görülmektedir. Ancak 1847-49 yılları arasında Ayasofya onarımlarını yürüten İtalyan asıllı mimar Fossati tarafından bunların yüzü sıvanıp maskeyle örtülmüştür. Bugün gördüğünüz Ayasofya'nın tavan ve yarım kubbe süslemelerinde Fossati'nin dekorasyon anlayışı oldukça baskındır ve mevcut durum Ayasofya'nın Klasik Osmanlı cami görünümünden farklıdır."

HAYAT Seferber oldular: Ayasofya'nın halısını üreten fabrikasının yönetim kurulu üyesi Yeni Şafak'a konuştu