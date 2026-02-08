Aydın’da bir evde karı koca ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki kişi evde ölü olarak bulundu.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının haber alınamadığı belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler ilk belirlemelere göre karı koca oldukları tespit edilen 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.