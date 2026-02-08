Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın’da bir evde karı koca ölü bulundu

Aydın’da bir evde karı koca ölü bulundu

18:048/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde karı koca oldukları belirlenen 2 kişi ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki kişi evde ölü olarak bulundu.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının haber alınamadığı belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler ilk belirlemelere göre karı koca oldukları tespit edilen 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.


#Aydın
#ev
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool Man City maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler