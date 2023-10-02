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Azerbaycan'dan Selçuk Bayraktar'a 'ASAN Hizmet' madalyası

Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev, Bilim Bakü'yü ziyaret eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a "ASAN Hizmet ile Verimli İşbirliği" madalyasını takdim etti.

18:53 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar - ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar - ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi.

74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılmak için Bakü'de bulunan Bayraktar, T3 Vakfı ile ASAN Hizmet'in ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü'yü ziyaret etti.

Bilim Bakü'deki faaliyetleri inceleyen Bayraktar, burada ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüştü.

Mehdiyev, Bayraktar'a "ASAN Hizmet ile Verimli İşbirliği" madalyasını takdim etti.


Selçuk Bayraktar: Dokuz milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'te geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu
Selçuk Bayraktar: Dokuz milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'te geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreni yapıldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST kuşağının" her yıl daha da büyüdüğünü kaydederek, "Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST'te yaklaşık 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı, 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'e gelerek geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu" dedi. Bayraktar, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak Türk milletinin, her türlü maraza karşı koymaya gücünün yettiğini vurguladı.




#Selçuk Bayraktar
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#Azerbaycan
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