Azerbaycan'dan Selçuk Bayraktar'a 'ASAN Hizmet' madalyası

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te değerlendirmede bulundu. Selçuk Bayraktar, burada yaptığı açıklamada sadece savunma sanayisinde değil, teknolojinin diğer tüm alanlarında dünyaya damga vuracak eserleri geliştirecek bir TEKNOFEST kuşağı yetiştiğini söyledi.