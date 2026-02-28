Aziz İhsan Aktaş davasında 7 sanığa tahliye

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR SÜRECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına, savunması alınamayan 4 sanığın ise zorla getirilmesine karar verdi. Beyanı alınmayan mağdur ve tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesini kararlaştıran mahkeme, 2 gizli tanığın bir sonraki duruşmada dinlenilmesi için

gerekli işlemlerin yapılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıkların mal varlıklarında bulunan tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti. Mahkeme, tutuklu sanıklar BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın tahliyesine karar verdi. Diğer 17 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Gelecek duruşma, 20 Nisan'da görülecek.











