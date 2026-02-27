Yeni Şafak
Özel’in yaptığı demokrasiye darbedir

04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Oğuz Kaan Salıcı
Oğuz Kaan Salıcı

CHP’de “Parti rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı” diyen 30 CHP'linin ihraç edilme- sine tepkiler sürüyor. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “İhraçlar, CHP’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını açıklayacağı yönündeki sözlerinin kamuoyunda güçlü bir beklenti oluşturduğunu belirterek, parti içindeki ihraç kararlarına tepki gösterdi. Salıcı, şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyu Genel Başkanımızdan söz konusu iddiaları duymak isterken geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, CHP’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir. CHP’nin kapısının, ‘ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle’ övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, Partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur.” CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da ihraç edilen il örgütü yöneticilerine destek verdi. Öztark X hesabından mevcut yönetime parti içi demokrasi hatırlatmasında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP korkuyla değil fikir özgürlüğüyle büyümüştür. Yıllarca emek vermiş partililerimizin düşünceleri nedeniyle dışlanması; birliğimizi güçlendirmez, zayıflatır" dedi.



#chp
#siyaset
#özgür özel
#Oğuz Kaan Salıcı
