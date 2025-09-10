Badem toplamak için ağaca çıktı gözünü hastanede açtı

Olay, saat 22.00 saatleri sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mehdi Y. (56) , badem toplamak için evinin bahçesinde bulunan ağaca çıktı. Bir anda dengesini kaybederek yere düşen Mehmet Mehdi Y. ağır şekilde yaralandı. Mehmet Mehdi Y.’nin ağaçtan düştüğünü gören yakınları yardıma koşup, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen adamın kafa ve kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Mehmet Mehdi Y., ileri tetkik ve tedavisi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.