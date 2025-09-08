Yeni Şafak
Batman’da kaçak sigara ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 589 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf-Batman kara yolunda yol kontrolünde durdurulan iki araçta arama yapıldı.


  • Yapılan aramalarda, birinci araçta 4 bin 59 paket, ikinci araçta ise bin 530 paket olmak üzere toplam 5 bin 589 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.




