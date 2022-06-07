Bağcılar’ı fesleğen kokusu kapladı

İstanbul’da Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ediyor. Çevre Şurası ve Uçurtma Şenliği’nin ardından bugün de fesleğen dağıtımı gerçekleşti. Bir çok ilçe protokolünün de eşlik ettiği programda çok güzel bir ortamda olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Fesleğen dağıtımıyla evlerimizin yeşillenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün Bağcılar’ın her yeri fesleğen kokacak” dedi. Etkinlikte 10 bin adet fesleğen dağıtıldı.