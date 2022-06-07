Gündem Bağcıları fesleğen kokusu kapladı
İSTANBUL

Bağcılar’ı fesleğen kokusu kapladı

İstanbul’da Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ediyor. Çevre Şurası ve Uçurtma Şenliği’nin ardından bugün de fesleğen dağıtımı gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılar’ı fesleğen kokusu kapladı
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

İstanbul’da Bağcılar Belediyesi 23. Geleneksel Çevre etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ediyor. Çevre Şurası ve Uçurtma Şenliği’nin ardından bugün de fesleğen dağıtımı gerçekleşti. Bir çok ilçe protokolünün de eşlik ettiği programda çok güzel bir ortamda olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Fesleğen dağıtımıyla evlerimizin yeşillenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün Bağcılar’ın her yeri fesleğen kokacak” dedi. Etkinlikte 10 bin adet fesleğen dağıtıldı.

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