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İSTANBUL

Bağcılar Demokrasi Meydanı’nda keşkeğe yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Samsunlular Platformu işbirliğiyle Keşkek Festivali düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Samsunluların yanında şehrin dört yanından binlerce kişi katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılar Demokrasi Meydanı’nda keşkeğe yoğun ilgi
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir keşkek festivaline katıldı.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Samsunlular Platformu işbirliğiyle Keşkek Festivali düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Samsunluların yanında şehrin dört yanından binlerce kişi katıldı. Alanı dolduran vatandaşlar keşkek yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dev kazanlarda pişirilen keşkek yemeği tabaklarla sıcak sıcak davetlilere ikram edildi. Özellikle düğünlerin vazgeçilmez yemeklerinden olan keşkek, davetlilerden tam not aldı.

GÜZELLİKLERİ HEP BERABER YAŞIYORUZ

Çok güzel bir ortamda olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Karadeniz’in en renkli illerinden biri Samsun. Bugün burada Samsunlu hemşehrilerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kırmızı beyaz renkleriyle bir aradayız. Keşkek de çok sevdiğim bir yemek. Güzellikleri hep beraber yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, kurulan stantta Samsun’a ait gırçan kavurmasından bezeye, nokuldan patıla kadar değişik isimlerdeki yöresel yemekler sergilendi. Büyük coşkunun yaşandığı meydanda yerel sanatçılar verdiği konserlerde eğlence doruk yaptı.

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