Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet

19:2211/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından önce güpegündüz kaçırılmaya çalışılmış, sonra da Elibol tarafından silahla katledilmişti.
İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından önce güpegündüz kaçırılmaya çalışılmış, sonra da Elibol tarafından silahla katledilmişti.

Şişli'de Bahar Aksu cinayetinde eski eş Rüstem Elibol ve üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Bahar Aksu
#Şişli
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete 2026’da ne kadar zam gelecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin