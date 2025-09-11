Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından önce güpegündüz kaçırılmaya çalışılmış, sonra da Elibol tarafından silahla katledilmişti.
Şişli'de Bahar Aksu cinayetinde eski eş Rüstem Elibol ve üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ayrıntılar geliyor...
