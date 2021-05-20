Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hedefimiz Kandil” açıklaması ile ilgili önemli mesajlar verdi. Akar, “Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe - Yıldırım Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

"YUNANİSTAN PROVOKASYON YAPIYOR"

Akar, Yunanistan’ın sözde Pontus açıklaması ile ilgili de şu yorumu yaptı: “Bu bir provokasyon iyi niyetli çalışmaları tahrip etmek için baltalama gayretinde bulunuyorlar. Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında görüşmemiz var. 4'üncü toplantı için Ankara’ya bekliyoruz.

BİZİM TARİHİMİZ ÇOK AÇIK

Yunanistanlı bazı siyasetçilerin ve askerlerin, mesnetsiz, yakışıksız tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ifadelerle ortaya çıkmış olmamaları provokatif değildir de nedir. Bizim tarihimiz çok açık. Biz gerçekten insan haklarına saygılı davranmışlardır. Bunun yanı sıra 1919 – 1922 arasındaki Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Hal böyle iken kalkıp ta ülkemizi bu şekilde pervasız bir şekilde suçlamak görüşmelerden kaçmak demektir.”

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GÜNDEM Kandil’i çökerteceğiz