Bakan Bayraktar: Hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmak

Bir yerleşim yerini daha doğal gaza kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Sadece 10 ay önce burada doğal gazı Hafik'e de getirmek için yola çıktık ve hamdolsun bugün Hafik'te doğal gaz var. 486 oldu abone sayısı. İnşallah 1250 kadar aboneyle kullanılmaya başlanacak. Şimdi Sivas 2005 yılında, aslında bu sene yirminci yıla geliyor doğal gaza kavuştu. Doğal gazın gelmediği Sivas'ta şimdi iki ilçemiz kaldı. İnşallah bugün onlarla ilgili bir müjdeyi sekizinci olağan kongremizde inşallah açıklarız kıymetli Sivaslı hemşehrilerimize. Tabii doğal gaz rahatlık demek. Doğal gaz konfor demek. Doğal gaz temiz hava demek. Çevreyle uyumlu demek ve AK Parti iktidarlarının 22 yıllık iktidarımızın en önemli projelerinden biri şahsında. Şimdi 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanımız bir hedef ortaya koydu. Ve dedi ki o gün sadece 5 ilde olan doğal gazın Türkiye'nin her yerine her köşesine, her bucağına götüreceğiz. Özellikle hanımefendiler, özellikle kadınlarımız bu çevreci, konforlu, rahat enerjiye kavuşacaklar. İllerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin havası değişecek. Tabii bu büyük rahatlık. Çünkü o gün dediğim gibi doğal gaz sadece 5 ilde vardı. İstanbul'da vardı, Ankara'da vardı, İzmir'de vardı, Eskişehir'de ve Bursa'da vardı. Türkiye'yi düşündüğünüzde şimdi 81 il, 780 bin kilometre karenin üzerinde bir coğrafya. Zor bir coğrafya, dolayısıyla buraya doğal gaz götürmek öyle kolay değil. Ama Cumhurbaşkanımızın, o ortaya koyduğu hedef, o vizyon doğrultusunda hamdolsun bugün Türkiye'de evet 81 ilde doğal gaz var. 908 yerleşim yerinde doğal gaz var. 222 Organize Sanayi bölgemizde doğal gaz var. Ve hamdolsun nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğal gaza erişebiliyor" dedi.