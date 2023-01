Bakan Bozdağ: İsveç bu eyleme katılan teröristleri yakalayıp yargıya teslim etmeli

"Bunların yaptıkları beyanın özü, 'biz anayasayı fiilen kısmen ilga edeceğiz' diyorlar. Yani anayasayı çiğneyerek eğer millet bize bir yetki verirse anayasaya aykırı bir yönetimi Türkiye'de ortaya koyacaklarını iddia ediyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur. Anayasa ortada. Ben onun için buradaki herkese söylüyorum. Siz önünüze bakın, anayasaya bakın, yasalara bakın. 'Efendim iç tüzükle yaparmışız, şununla yaparmışız.' Belli ki iç tüzüğü de okumamışlar. Anayasayı da yeterince okumamışlar. Dediklerinin hiçbirini yapabilmeleri fiilen de mümkün değil. Yasa olarak da mümkün değil. Altı kişi bir araya gelecek veyahut da masa dışından birisi olursa yedi kişi olacak. Bunların içinde bir başkan yok. Herkes eşit. Bir karar alınacak, eşit imza lazım. Orada herkes eşit görüşe sahip. Eşitlik güzel bir şey. Uzlaştık. Ne ala diyelim ki uzlaşamadık, anlaşamadık, ihtilafı kim söyleyecek? Son sözü kim söyleyecek? Her yerde yönetim kurulu var ama her kurulun da bir başı var. Her yerde istişare var ama her istişarede de ihtilaflar çıkar, görüşler farklılaşır ama sonunda bir karar çıkar. Ya oy nisabıyla alırsınız ya da birisi der ki böyle olsun der. Şimdi ben bilemiyorum 6'lı masada toplantı nisabı var mı belli değil. Karar nisabı var mı? Belli değil. Eğer toplantı ve karar nisabı varsa ihtilaf ona göre çözülebilir ama yoksa o zaman son sözü kim söyleyecek? Son sözü söylediklerinde diğerleri ona itaat edecek mi?"