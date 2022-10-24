Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması : 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin konuları TRT Haber'de değerlendirdi.

'Diyarbakır Cezaevi pek çok kötü anıyla anılan bir cezaevidir'

Diyarbakır dün son derece önemli ve tarihi anlara tanıklık etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı eserlerin toplu açılışını yaptı. En önemli şey de Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılması ve Kültür Bakanlığı'na devredilmesidir. Diyarbakır Cezaevi pek çok kötü anıyla anılan bir cezaevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında Diyarbakır yılında yaptığı konuşmada bunun sözünü vermişti.

'Hak ihlalleriyle anılan bir cezaevini kapatmak da onur ve gurur vericidir'

Son dönemde de cezaevindekileri başka cezaevlerine naklettik. Böylesi hak ihlalleriyle anılan bir cezaevini kapatmak da onur ve gurur vericidir. Ankara Ulucanlar Cezaevi'ni de kapattık, müzeye dönüştürdük. Aynı şekilde biliyorsunuz Adnan Menderes ve başbakanlarımızın idama yürüdüğü Yaslıadayı da Yassıada olarak özgürlükler alanı yaptık. Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesiyle hayırlı işler de anılacak bir mekan oldu. Darbeci zihniyetinin artık Türkiye'de yaşayamayacağının ilanıdır.

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Cezaevlerinde yatan herkes bizim vatandaşımızdır. Ailelerinin Türk devletine birer emanetidir. Türkiye'de işkence ve kötü muameleye sıfır politikayla uyguladık, uygulamaya devam edeceğiz.

'CHP'nin teklifinin sebebi başkanlık sistemi, 50+1'de oy arayışıdır'

CHP'nin TBMM'ye verdiği teklif şu anda olmayan sorunu sorun haline getirmek bir sorun teşkil ediyor, olmayan sorunu yasal dayanıklı soruna dönüştürür. Kamu işçilerinde ve diğer alanlarda kapsam dışı kalıyor. CHP'nin teklifi sadece bir meslek icra eden kadınları kapsıyor. CHP, bu teklifi neden verdi? Bu teklif neden şimdiye kadar gelmedi de şimdi geldi. Sebebini çok net söylüyorum başkanlık sistemidir, 50+1'de oy arayışıdır. 50+1'in oyunu zorunlu kılıyor. İnancı gereği başını örten insanlara şaşı bakarsanız onların oyunu alamazsınız. 50+1'de farklı alanlardaki insanlardan oy alma durumu var. Kılıçdaroğlu bu sözleri söyleyip teklifi verince Cumhurbaşkanımız "Başörtüsü sorunu eğitimde, siyasette herhangi bir yerde sorun teşkil etmiyor. Anayasa değişikliği yapalım, kolaylıkla değiştirilemez" deyince biz bir çalışma yaptık. Niyatinde karara varıldı. Tek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor.

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"Yargı paketinde sona gelindi"

Bozdağ, yeni yargı paketiyle ilgili "Pakette sona geldik, yakında detayları paylaşacağız" dedi.

'Genel kurula bıçakla, silahla, çekiçle girilmez'

Meclis vekillerin değil, milletin meclisidir. Milletin değerlerini, milletvekillerinin hepsi içtüzüğe göre çalışacak ve koruyacak. Herkesin özgürce meramını anlattığı bir yerdir. Genel Kurul'a bıçakla, silahla, çekiçle girilmez. Genel Kurul'a bunların hiçbirinin girmemesi lazım. Yasaklara önce vekillerin uyması gerekiyor. Vekillerin dokunulmazlığı olduğu için güvenlik tarafından aranmıyor. Meclis iç tüzüğünün ihlal edilmemesi gerekir. Başkanlık Divanı'nı yöneten arkadaşımızın da Türk milletini rahatsız eden bir nokta olduğu zaman parti mensubu gibi davranması icap edeer. Bir iç tüzüğü değişikliği Türkiye'nin hayrına olur.

'Düşüncelerimizi hakaret etmeden, yasaların suç saydığı herhangi bir fiil işlemeden de anlatabiliriz'

Meclis'te 2 bine yaklaşan bir fezleke rakamı var, Türkiye'ye yakışmıyor. Biz düşüncelerimizi hakaret etmeden, yasaların suç saydığı herhangi bir fiil işlemeden de anlatabiliriz. Fezlekenin hiç olmadığı ya da çok az olduğu bir Meclis dönemini Türkiye görsün isteriz.

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'Bu yasa, bireyin onurlu ve saygın bir vatandaş olarak yaşamasının yanında devleti de koruyor'

Bu yasa kadar haksız saldırıya uğramış çok az yasa var. Bu yasa, bireyin onurlu ve saygın bir vatandaş olarak yaşamasının yanında devleti de koruyor. Kişilerin canını, malını ve onurunu koruyan pek çok düzenleme var. En çok tartışılan 29. madde. çerçevesinden bakarsak birisi bir iş yapacak korku ve panik yaratacak, kamu düzeninin, ülke güvenliğinin ve genel sağlığını ülkede birbirinin karşısına dikerek, sokakları savaş alanını çevirerek yaparsa devreye giriyor.

'Büyük bir iftiradır, yenilir yutulur değil'

Bozdağ, kimyasal silah iftirasıyla ilgili, "Büyük bir iftiradır, yenilir yutulur değil. Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleri böyle bir başkanı taşımak zorunda değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, yakında Finlandiya heyetinin de Türkiye'ye geleceği bilgisini verdi.

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'Karşıda denenmedik kim var, Kılıçdaroğlu denenmedi mi?'

Bozdağ adaylık konusuyla ilgili şunları söyledi:

Karşıda denenmedik kim var, Kılıçdaroğlu denenmedi mi? Güzel lafları art arda diziyor. Bu millet nasıl yapacaksınız diye soruyor. Vatandaş "seni niye deneyim?" diye soruyor. Türk halkı siyasetçilerinden çok daha akıllı, basiretli.

'AK Parti her dönem tazelendiği için güçlü'

Çalıştığımız için, ürettiğimiz için bu millet bize oy veriyor. Onun için de biz her seçimde yeniyi vadediyoruz. CHP parlamenter sistemi geri getireceğiz diyor, geriye bakıyor, biz ileriye bakıyoruz. AK Parti her dönem tazelendiği için güçlü.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Adalet Bakanı Bozdağ: Gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor?