Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması: Bu süreci aşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin tahıl diplomasisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süreci aşacağımıza inanıyorum. En başta mutabakata varıldığı gibi yüklü gemilerde bir sıkıntı yok. Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engelin kaldırılması için somut adımların atılması gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapıyor. https://t.co/UhqsAc3Ij5 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 1, 2022

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:



'BM İLE SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

Tahıl krizinin çözülmesi adına temasların başladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Rusya’nın ihraç ettiği tahıl ve gübrenin önündeki engelin hala devam ettiğini (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov bana söyledi. Bu konuyla ilgili (Birleşmiş Milletler) genel sekretere de bir mektup yazmışlar. Bu mektubun bir kopyasını da gönderecekler. Biz de zaten Birleşmiş Milletler’le de bu süreci takip ediyoruz. Sonuçta en başta mutabakata varıldığı gibi tahıl sevkiyatının şu anda yüklü gemilerde bir sıkıntı yok. Sonrasında devam etmesi için sorunların aşılması lazım” dedi.

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'AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN İHTİYACI VAR'

Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımların atılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Her iki ülkenin ihraç ettiği ürünlere tüm dünyanın özellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da Putin ile bir görüşmesi olacak bugünlerde. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyla ilgileniyor. Biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz. Öbür taraftan savaş devam ediyor maalesef. Üzüntü verici görüntüler devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de gaz merkezi kurulması teklifine ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

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'TÜRKİYE'DE GAZ MERKEZİ KURULMASI'

“Gaz merkezi ile ilgili Putin’in teklifinden sonra enerji bakanlarını görevlendirildi. Bir çalışma yapılıyor. Esas itibarıyla Rusya’nın Avrupa ülkelerine ihraç edeceği gazla ilgili. Putin de bunu söylemişti. İleride gaz piyasası oluştuktan sonra özellikle fiyatların belirlenmesi ve LNG yöntemiyle farklı ülkelere de gidebilir. Bununla ilgili şu anda teknik düzeyde enerji bakanlıklarımız arasında çalışma devam ediyor. Biz de Avrupa’da özellikle ne kadar talep olacak o konuda dışişleri bakanları olarak katkılarımızı yapıyoruz.”

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