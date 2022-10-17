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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne tepki: Utanmaz ve aymazlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Yunanistanın Egedeki göçmen zulmüne tepki: Utanmaz ve aymazlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki göçmen zulmüne tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri de Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalardan satır başlıkları:

Göçmenleri Türkiye itmiş gibi gibi göstermek için koordinatları değiştirildiği ortaya çıktı. Ama gerçekler ortada ve biz bunları ortaya çıkaracağız. Botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk edilmesi, sınırda donarak ölenleri gördük. Çırılçıplak ölüşlerdi. Çünkü Yunanistan üstündeki her şeye el koyuyor ki bir daha gelmesin. Uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor.

Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor.

Sicili kabarık bir ülke ve bunu cesaretlendiren Avrupa'dır.

Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor.

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Ermenistan ile normalleşme süreci

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var.

Her platformda görüşmeye hazırız, normalleşmede samimiyiz.

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