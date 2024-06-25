Bakan Fidan 'artık durması gerekiyor' diyerek uyardı: Kitle imha silahı riski var

"Düzensiz göç ve mülteciler konusunda biz de oldukça hassasız. Ülkemiz büyük miktarda göç alan bir ülke. Kısa sürede Avrupa Birliği'ndekinin (AB) toplamından fazlasını aldık. Bu konuda AB ülkeleriyle yürüyen çalışmalarımız var. Göç gönderen ve rota olan ülkelerle de yakın istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Göçü önlemede tedbir almakla beraber, göç veren ülkelerin sosyoekonomik şartları nelerdir, bunu tartışmak gerekiyor."