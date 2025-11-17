Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Bakan Güler'den 'karakutu' açıklaması: İlk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay

Bakan Güler'den 'karakutu' açıklaması: İlk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
20:4217/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Güler, 20 şehit verilen uçak kazasına ilişkin konuştu.
Bakan Güler, 20 şehit verilen uçak kazasına ilişkin konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi. "Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C-130'ları 1957'den beri kullanıyoruz, bir kez motor yangını çıktı. Güvenli bir uçak" diyen Bakan Güler, "Ön bulgulara göre ilk kuyruk kopuyor daha sonra üçe bölünüyor" diye konuştu.

11 Kasım 2025'te, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Kazada, 20 asker şehit oldu. Naaşları Türkiye'ye getirilen şehitler memleketlerinde toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine toplantısı sonrasında, kazaya ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İlk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay"

Bakan Güler, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili,
"Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer"
dedi.

Karakutu TUSAŞ'ta inceleniyor

Güler, C130’ların 1957’den beri kullanıldığını hatırlatarak,
"1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak
" dedi.

Bakan Güler, karakutunun şu an TUSAŞ'ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) incelendiğini bildirdi.

Ön bulgular: İlk kuyruk kopuyor, sonra üçe bölünüyor

Ön bulguları da açıklayan Bakan Güler,
"İlk kuyruk kopuyor daha sonra üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak"
diye konuştu.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
#Gürcistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşında 2026 sürprizi: Yeni yıl zam beklentisi artıyor