Bakan Güler'den 'karakutu' açıklaması: İlk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Güler, 20 şehit verdiğimiz Gürcistan’daki uçak kazasına ilişkin, Türkiye’ye getirilen kara kutularla ilgili, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi. "Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C-130'ları 1957'den beri kullanıyoruz, bir kez motor yangını çıktı. Güvenli bir uçak" diyen Bakan Güler, "Ön bulgulara göre ilk kuyruk kopuyor daha sonra üçe bölünüyor" diye konuştu.
11 Kasım 2025'te, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
Kazada, 20 asker şehit oldu. Naaşları Türkiye'ye getirilen şehitler memleketlerinde toprağa verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine toplantısı sonrasında, kazaya ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"İlk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay"
Karakutu TUSAŞ'ta inceleniyor
Bakan Güler, karakutunun şu an TUSAŞ'ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) incelendiğini bildirdi.