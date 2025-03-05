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Bakan Işıkhan 'Yeni adımlar atıyoruz' diyerek duyurdu: İSG için harekete geçildi

Bakan Işıkhan 'Yeni adımlar atıyoruz' diyerek duyurdu: İSG için harekete geçildi

10:325/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde yeni dönem
İş Sağlığı ve Güvenliğinde yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, "Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
"Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz"
dedi.
Bakan Işıkhan, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaların hayata geçirildiğini belirterek,
"Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni karar sayesinde 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz"
ifadelerini kullandı.


#Vedat Işıkhan
#Eski Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#İş Sağlığı Güvenliği

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