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Bakan Karaismailoğlu: Deprem bölgesinde geçici iş yerleri oluşturulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şehir merkezinde yıkılmış dükkanlar, berberler, kasaplar, ticarethaneler için geçici iş yerleri planlamamızı da yaptık. Bir taraftan kalıcı binaların çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

11:36 . 27/02/2023 Pazartesi
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Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu, depremden etkilenen Adıyaman'da TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Açıklamalarından öne çıkanlar: Depremin ardından 21. gündeyiz, çok zorlu günler geçirdik. Acı kayıplarımız var ama yüzlerce vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı onun buruk sevinci var. Deprem bölgesinde hummualı bir çalışma var. Milletimizin yüzünü bir nebze olsun güldürebilirsek bu bizim yorgunluğumuzu geçirir. Kalıcı konutların planları yapıldı. Adıyaman'da ilk etapta 25 bin konut yapılacak, bu sayı giderek artacak.

'Devlet millet için var, el ele üstesinden geleceğiz'

Adıyaman'ın bir özelliği de şu; depremden bütün mahalleleri çok etkilendi. İlk günden itibaren çadır ihtiyacımızı karşıladık, bugüne geldiğimizde çadırdaki vatandaşlarımızı konteyner kentlere yerleştirmeye başladık. Arama kurtarma ekipleriyle 24 saat çalışmaları sürdürdük. Çok ciddi planlamalar yapıyoruz. Devlet millet için var, el ele üstesinden geleceğiz. Adıyaman merkezde 1300 bina yıkıldı. Önemli bir bölümü Adıyaman'a yakışır biçimde yapılan toplu konutlarla çözülecek. Burada çok canlı bir ekonomi vardı. Adıyamanlıları inşallah geri alacağız, onlar Adıyaman'a sahip çıkacak.

'En büyük konteyner kentlerimizden birisini burada inşa ediyoruz'

Burası Adıyaman'ın batı kesiminde Altınşehir Mahallesi. En büyük konteyner kentlerimizden birisini burada inşa ediyoruz. Toplam 1825 ailemizi konteyner kentte, 5 bin aileyi de prefabrik evlerde misafir edeceğiz. Birinci etapta 300 ailemizi buraya aldık. Burası da kalıcı konutlar öncesi bir geçici barınma yeri olacak. Hakikaten çok özen gösterdik. Çamaşırhanesinden sosyal alanlarına, çocuk parklarına kadar tüm hepsini tasarladık, 21 metrekare büyüklüğünde konteynerlerimizi oluşturduk. 2 oda bir mutfak tezgahı ve banyosu mevcut. Elektrik, su ve doğal gazı nasıl tekrar tamamen verebiliriz diye ilk haftadan itibaren çalışma yapıyoruz. Şehrin tamamında elektrik ve su var. Doğal gaz da kontrollü olarak veriliyor.

"Geçici iş yerleri oluşturulacak"


Şehir merkezinde yıkılmış dükkanlar, berberler, kasaplar için de geçici kentler gibi geçici iş yerleri planlamamızı da yaptık. Bir taraftan kalıcı binaların çalışmalarını yürütüyoruz. Burayı hayata döndürmek için çalışmalar sürüyor. Şebeke suyundan numune alıp sürekli tahlil ediliyor. Şu anda sıkıntı olmasa da içme suyu olarak kullanmamak gerekiyor. Burada geri getiremeyeceğimiz tek şey kayıplarımız. Geri kalan her şeyi yerine koyacağız.



#Adil Karaismailoğlu
#Adıyaman
#Hatay
2 saat önce
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