Gündem Bakan Özer Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarını 15 Ekime uzattık
EĞİTİM

Bakan Özer: Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarını 15 Ekim'e uzattık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Özer: Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarını 15 Ekime uzattık
​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Toplantıya, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumda özellikle yetişkinlerde eğitim seviyelerinin artırılmasına çok önemli katkı sağlayacak bir seferberliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özer, bu projenin yaygınlaşması ve sahada büyük katılıma yol açarak önemli bir dönüşüme yol açması için gerekli olan tüm adımlarda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına her türlü desteği vereceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri okul öncesinden özel eğitime, temel ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm alanlarında çok önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti.

Yatırımların, eğitim kalitesinin artmasına yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özer, "Bu iyileştirmeler, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının artışında da çok açık bir şekilde görülmektedir. Kız çocuklarımızın 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranı, bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yaklaşık üç kat artarak yüzde 46'ya çıkmıştır." dedi.

Okullar asla kapanmayacak
GÜNDEM
Okullar asla kapanmayacak

"KADINLARIMIZIN YARIDA KALMIŞ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMALARI İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SUNACAĞIZ"

Mahmut Özer, bir taraftan eğitim çağındaki nüfusun, tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını artırırken, diğer taraftan eğitim çağı dışında kalan vatandaşların, eğitim seviyelerini yükseltmeleri için sundukları hizmetlerin kapasite ve çeşitliliğini artırdıklarını aktardı.

Eğitim-öğretim süreçlerini bir şekilde tamamlayamayan kadınların, bu süreci hayat boyu öğrenme ve Açık Öğretim aracılığı ile tamamlayabilmeleri için MEB'in her türlü desteği sunduğunu hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Açık öğretim liselerimizde kayıtlı öğrenci sayılarımıza baktığımızda bu yaklaşımımızın toplumumuzda da karşılık bulduğu açık bir şekilde görülüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yaklaşık 765 bin öğrencimiz açık öğretim imkanlarından yararlanmakta olup, bu öğrencilerimizin 255 binini yani yaklaşık yüzde 33'ünü 20 yaş üzeri kadınlarımız oluşturmaktadır. Sayın Hanımefendi, inşallah sizlerin öncülüğünde gerçekleştireceğimiz 'Nerede Kalmıştık...' Projesi ile bu oranı çok daha artırabileceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, kadınlarımızın yarıda kalmış eğitimlerini, açık öğretim liseleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri gibi çeşitli programlar aracılığıyla tamamlamaları için gerekli her türlü imkanı sunacağız. Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığı ile online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden yararlanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımız, çok rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bugün özellikle belirtmek isterim ki tanıtımını yaptığımız bu projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı, aslında bu kapanmıştı, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim."

Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde
GÜNDEM
Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde

Türkiye, Maarif Vakfının 'uluslararası okul ağıyla' dünyada ilk beş ülke arasına girdi
GÜNDEM
Türkiye, Maarif Vakfının 'uluslararası okul ağıyla' dünyada ilk beş ülke arasına girdi
Abone Ol Google News
ABD Patriot satsaydı gerek kalmayacaktı

ABD Patriot satsaydı
gerek kalmayacaktı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York Times'a S-400 açıklaması.
Kafkaslar’da İran gerilimi

Kafkaslar’da İran gerilimi

Son 2 aydır Ermenilere malzeme ve akaryakıt gönderiyor.
Suriyede barış Türkiye ve Rusyaya bağlı

Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Erdoğan ile Putin'in 2 saat 45 dakikalık görüşmesinde kritik konular masada oldu.
İKA’lar mesaide

İKA’lar mesaide

​İnsansız Kara Araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
Altısı bir arada

Altısı bir arada

​Başbakanlık hayali için toplanacaklar.
TMMOB'den PKK <br>kanalına basın ödülü

TMMOB'den PKK
kanalına basın ödülü

​Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.
Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

​Yıldırım'dan Vişne Caddesi esnafına tam destek
Para da bomba da Suriye’den

Para da bomba da Suriye’den

​İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Üç hafta sürüyor

Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı.
12 avrodan<br> 85 avroya yükseldi

12 avrodan
85 avroya yükseldi

​Avrupa'da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı.
Gözleri döndü

Gözleri döndü

​Yahudiler İbrahim Camii'ni basıp dans etti.
FETÖ mülki <br>idareye böyle sızdı

FETÖ mülki
idareye böyle sızdı

​Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar.
Uşak'ta <br>heyecanlandıran keşif

Uşak'ta
heyecanlandıran keşif

400 kaya mezarı tespit edildi.
Kovid'in ilacı<br>Van Gölü'nde saklı

Kovid'in ilacı
Van Gölü'nde saklı

​Hazırlanan sprey virüsün çoğalmasını engelliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.