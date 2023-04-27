Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız

Kooperatiflerde üretim yapan kadınlara usta öğretici olabilmelerinde kolaylıklar sağlanacağını söyleyen Bakan Özer, şunları söyledi:

"İlk müjdemiz, Ordu Valiliğimiz tarafından 19 kadın kooperatifimize çok önemli miktarda maddi destek sağlanacak. İkinci müjdemiz, kadın kooperatiflerimizin üretmiş oldukları tüm yiyecek ve içecek olsun, bakanlığımız bünyesindeki pansiyonlarımızda, öğretmenevlerimizde, uygulama otellerimizde kullanabileceğimiz tüm ürünleri bakanlık olarak satın almaya talibiz. Üçüncü müjdemiz ise, her kadın kooperatifinde en az 1 tane usta öğretici alacağız. Eğer istiyorsanız ki; biliyorsunuz usta öğretici olmak için prosedür çok fazla. Kurs almanıza ya da yüz yüze eğitim almanıza da gerek yok. 2 saatlik bir eğitim var. Uzaktan eğitim ile onu kurs sürecini tamamlayın, hızlı bir şekilde kaç tane varsa, kaç kadınımız istiyorsa, isterse bin kişi olsun hepsini usta öğretici olarak istihdam edip kooperatifimizin bulunduğu yerde kurs vereceğiz. Hem bir taraftan üretim yaparken, diğer taraftan da maddi olarak kadınlarımızın hepsini istihdam edeceğiz. Biz kadınımızı güçlendirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği her zaman daha umutlu olacaktır."

Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra Kadın Kooperatifleri tarafından açılan stantları ziyaret etti.





Altınordu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Ordu Kadın Kooperatifleri Buluşması' programının ardından AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerine hitap eden Özer, seçime az bir süre kaldığını belirterek, teşkilattan verimli bir şekilde çalışmalarını istedi. Bakan Özer, "Allah'ın izniyle tüm dış müdahale ve onun yerli iş birlikçilerinin her türlü entrikasına rağmen, bu yoldan geri dönüş olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek, küçük hesapları bir kenara bırakarak, mikro ölçekte yaşamış olduğumuz basit problemleri bir kenara bırakarak bu büyük resmin, bu büyük hikayenin bir parçası olacağız. Ben de hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de buradan aday olarak Ordu'muzun çok daha iyi noktaya gitmesi için, arkadaşlarımızın getirmiş olduğu noktadan daha yukarılara çıkartabilmek için, sadece yeni aday arkadaşlarımızla değil; mevcut milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Şurada çok kısa süremiz kaldı. Artık bu kısa sürede, çok daha verimli bir şekilde çalışmalıyız. İnsanlarımızla hasbihal ederek, dinleyerek, vakit geçirerek, verimli bir şekilde birlikte geçireceğiz" dedi.





'İstediğimiz, üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesi'





Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'ndaki temaslarının ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Bakan Özer, Fındık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüğünü ve arazi bulunduğu anda OSB'nin onayının çıkacağını söyledi. Bakan Özer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü, aynı zamanda serbest bölge kurulumuyla ilgili sürecin, hem arazinin belirlenmesi hem de yönetici şirketin kurulmasıyla hızlı şekilde nihayetleneceğini de aktardı.





Bakan Özer, Ordu'nun Türkiye'de fındıkta en fazla üretim yapan il olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'deki üretimin yüzde 32'si Ordu'muzda, aynı zamanda kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı da 128 bin gibi inanılmaz yüksek bir rakam. Bizim istediğimiz bunun natürel fındık olarak tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak. Onun için bizim istediğimiz şey; imalat sürecinin de Ordu'da, Ordulu çiftçilerimizin, iş insanlarımızın katkılarıyla sürecin yönetilmesi ve çok daha fazla ülke ekonomisine ve Ordu'nun ekonomisine katkı verecek ürüne dönüştürebilmek" dedi.





'Elimizden ne geliyorsa her zaman yanınızdayız'





Oda yönetimiyle sohbet eden Bakan Özer, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'nde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü katkıyı şehit ve gazi ailelerine vereceklerini ifade eden Özer, "Biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa, her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize ne kadar küçük de olsa katkı verebilirsek, biz kendimizi bahtiyar hissederiz. Tekrar ben şehitleri olan tüm ailelere başsağlığı diliyorum. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete ne katkı verebilirsek, onların koşullarını ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz" diye konuştu.





'Canını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var'





Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi'ni de ziyaret eden Bakan Özer, "Ben bu ülke için nerede olursa olsun, fedakar bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını savundukları için, bu uğurda mücadele ettikleri için gazilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz bunun için güçlü. Hem yurt içinde, hem yurt dışında bu devlet için canını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var. Gerçekten bu coğrafya, bu anlamda çok farklı bir coğrafya" dedi.





'Polisimiz her zaman devletinin yanında'





Polis Şehitleri Ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Özer, şöyle konuştu:





"Bu ülke her alanda devletin bekası için, milleti çıkarları için, vatan uğruna için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor. Polisimiz her zaman devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılara, terör saldırılarına maruz kalıyor. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, gerçekten gece gündüz demeden, o arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle, şehit yakını ailelerimizle, malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."







