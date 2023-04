Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız

"İlk müjdemiz, Ordu Valiliğimiz tarafından 19 kadın kooperatifimize çok önemli miktarda maddi destek sağlanacak. İkinci müjdemiz, kadın kooperatiflerimizin üretmiş oldukları tüm yiyecek ve içecek olsun, bakanlığımız bünyesindeki pansiyonlarımızda, öğretmenevlerimizde, uygulama otellerimizde kullanabileceğimiz tüm ürünleri bakanlık olarak satın almaya talibiz. Üçüncü müjdemiz ise, her kadın kooperatifinde en az 1 tane usta öğretici alacağız. Eğer istiyorsanız ki; biliyorsunuz usta öğretici olmak için prosedür çok fazla. Kurs almanıza ya da yüz yüze eğitim almanıza da gerek yok. 2 saatlik bir eğitim var. Uzaktan eğitim ile onu kurs sürecini tamamlayın, hızlı bir şekilde kaç tane varsa, kaç kadınımız istiyorsa, isterse bin kişi olsun hepsini usta öğretici olarak istihdam edip kooperatifimizin bulunduğu yerde kurs vereceğiz. Hem bir taraftan üretim yaparken, diğer taraftan da maddi olarak kadınlarımızın hepsini istihdam edeceğiz. Biz kadınımızı güçlendirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği her zaman daha umutlu olacaktır."

Oda yönetimiyle sohbet eden Bakan Özer, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'nde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü katkıyı şehit ve gazi ailelerine vereceklerini ifade eden Özer, "Biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa, her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize ne kadar küçük de olsa katkı verebilirsek, biz kendimizi bahtiyar hissederiz. Tekrar ben şehitleri olan tüm ailelere başsağlığı diliyorum. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete ne katkı verebilirsek, onların koşullarını ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz" diye konuştu.

"Bu ülke her alanda devletin bekası için, milleti çıkarları için, vatan uğruna için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor. Polisimiz her zaman devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılara, terör saldırılarına maruz kalıyor. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, gerçekten gece gündüz demeden, o arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle, şehit yakını ailelerimizle, malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."