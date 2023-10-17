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Bakan Özhaseki güzel haberi duyurdu: Önemli bölümünde son aşamaya geldik

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz. 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldik" dedi.

10:37 . 17/10/2023 Salı
DHA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürdürülüyor.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Adıyaman'da yapılacak konut sayısına ilişkin bilgi verdi. Özhaseki,
"Evlerimiz yükseliyor, Adıyaman'ımız ayağa kalkıyor. Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz. 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldik"
dedi. 

Konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini aktaran Özhaseki ayrıca ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine Adıyaman'da başvuranların sayısına ilişkin, "Yerinde Dönüşüm projesine başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen evlerin görüntülerine yer veren video paylaştı. 



#Adıyaman
#Mehmet Özhaseki
#deprem
#konut
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