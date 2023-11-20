Bakan Özhaseki 'İlk kazmayı vurduk' diyerek paylaştı: ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
“Çelik evlerin en büyük avantajı depreme dayanıklı olması”
Özhaseki’nin sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da, hafif çelik köy evlerinin inşa süreçlerinin görüntülerine yer verildi. Videoda, özel bir firmanın Proje Sorumlusu Şükrü Serkan Afacan, ayrıca çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Afacan, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yapılan başvuruları onaylanan vatandaşlar için inşa edilecek hafif çelik köy evlerinin, bazı bölgelerde tek katlı, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağını ifade etti.