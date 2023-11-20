Bakan Özhaseki 'İlk kazmayı vurduk' diyerek paylaştı: ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yoğun ilgi

“Hafif çelikten köy evlerimizin yapımı için ilk kazmayı vurduk. Adıyaman Sincik’te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, ‘Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde’ ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak”