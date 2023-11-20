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Bakan Özhaseki 'İlk kazmayı vurduk' diyerek paylaştı: ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hafif çelikten yapılacak köy evleri için ilk kazmayı vurduklarını bildirdi.

12:48 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:49 - 20/11/2023 Pazartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Bakan Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafif çelikten köy evlerinin yapımına başladıklarını duyurdu. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmaların vurulduğunu belirten Bakan Özhaseki,
“Hafif çelikten köy evlerimizin yapımı için ilk kazmayı vurduk. Adıyaman Sincik’te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, ‘Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde’ ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak”
ifadelerini kullandı.

“Çelik evlerin en büyük avantajı depreme dayanıklı olması”

Özhaseki’nin sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da, hafif çelik köy evlerinin inşa süreçlerinin görüntülerine yer verildi. Videoda, özel bir firmanın Proje Sorumlusu Şükrü Serkan Afacan, ayrıca çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Afacan, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yapılan başvuruları onaylanan vatandaşlar için inşa edilecek hafif çelik köy evlerinin, bazı bölgelerde tek katlı, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağını ifade etti.



Çelik evlerin en büyük avantajının depreme dayanıklı olması olduğunu belirten Afacan,
“Çelik evlerin yalıtım bakımından da çok güçlü olduğu için ısı ve ses yalıtımında da büyük avantaja sahip olduğunu, bu yönüyle de hafif çelik köy evlerinin, enerji verimliliğine fayda sağlayacak”
dedi.



#Adıyaman
#çevre şehircilik ve iklim bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
#Yerinde Dönüşüm projesi
#konut
#deprem bölgesi
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