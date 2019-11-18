Bakan Selçuk saldırıya uğrayan başörtülü kızı aradı: Bakanlık davaya müdahil olacak

İstanbul Karaköy'de sokakta yürürken, Semahat Y. isimli bir kadının fiziki ve sözlü saldırısına uğrayan genç kızı telefonla arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Selçuk'un mağdur kız ile yaptığı görüşmede, ayrımcı zihniyetin ve çağ dışı nefret tutumunun hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını belirttiği öğrenildi. Selçuk'un açılacak davaya Bakanlık olarak müdahil olunacağını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade ettiği kaydedildi.

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Klinik psikologu ziyaret etti

Öte yandan Bakan Selçuk’un talimatıyla, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile bir klinik psikologu genç kızı ziyaret ettiler.