Gündem Bakan Selçuk saldırıya uğrayan başörtülü kızı aradı Bakanlık davaya müdahil olacak
POLİTİKA

Bakan Selçuk saldırıya uğrayan başörtülü kızı aradı: Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Karaköy’de sokakta yürürken saldırıya uğrayan genç kızı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Selçuk, bakanlığın açılan davaya müdahil olacağını ve süreci yakından takip edeceğini de mağdur kıza söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

İstanbul Karaköy'de sokakta yürürken, Semahat Y. isimli bir kadının fiziki ve sözlü saldırısına uğrayan genç kızı telefonla arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Selçuk'un mağdur kız ile yaptığı görüşmede, ayrımcı zihniyetin ve çağ dışı nefret tutumunun hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını belirttiği öğrenildi. Selçuk'un açılacak davaya Bakanlık olarak müdahil olunacağını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade ettiği kaydedildi.

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İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldıran provokatör tutuklandı


Klinik psikologu ziyaret etti
Öte yandan Bakan Selçuk’un talimatıyla, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile bir klinik psikologu genç kızı ziyaret ettiler.

Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
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Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
İstanbul Karaköy'de, kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya maruz kalan başörtülü kadının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde etraftaki diğer insanların olaya hiçbir müdahale etmemesi de sosyal medyada tepki topladı.
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