Gündem Bakan Soyludan Karkamıştaki saldırıya dair açıklama Cevap en güçlü şekilde verilecek
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Karkamış'taki saldırıya dair açıklama: Cevap en güçlü şekilde verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Karkamış'taki roket saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu "Cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan Karkamıştaki saldırıya dair açıklama: Cevap en güçlü şekilde verilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'den terör örgütü mensuplarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gerekli adımlar atılacak"

Üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Soylu "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir." dedi.

Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk diğerinin ise öğretmen olduğu belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

İlk hedef artık Suriye: Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi
DÜNYA
İlk hedef artık Suriye: Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi

Hangi otomobilne kadar olacak?

Hangi otomobil
ne kadar olacak?

​Matrah düzenlemesi yürürlüğe giriyor.
Herkes hazine aramak için giriyordu

Herkes hazine aramak için giriyordu

Mağaradaki büyük tehlike ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize rahatsızlık verenlere bedelini ödetiriz

Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Üç kişi hayatını kaybetti.

Kazadan önce akaryakıt istasyonunda mola sırasında kaydedildi.

Futbol şöleninde ikinci gün

Futbol şöleninde ikinci gün

Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak.

Gencebay'dan kendisini eleştirenlere net cevap.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.