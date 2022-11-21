Bakan Soylu'dan Karkamış'taki saldırıya dair açıklama: Cevap en güçlü şekilde verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'den terör örgütü mensuplarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gerekli adımlar atılacak"

Üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Soylu "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir." dedi.

Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk diğerinin ise öğretmen olduğu belirtildi.

GÜNDEM Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı