Bakan Tekin: "Teknolojiye dair her adımı geniş yelpazeyle tartmak durumundayız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT çatısı altında yürütülen eğitim teknolojileri ve inovasyon ekosistemini güçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen ETKİM (Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi) toplantısına katıldı. Toplantıda eğitimde dijital dönüşüm, Ar-Ge odaklı projelerin desteklenmesi ve öğretmen-öğrenci merkezli yenilikçi teknolojilerin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. ETKİM’in eğitim teknolojileri alanında girişimcilik ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerine katkısının önemine vurgu yapan Bakan Tekin, gençlerin ve eğitim paydaşlarının bu ekosistemde yer almasının eğitimde kaliteyi yükselteceğini belirtti. Toplantıda, eğitim teknolojilerinin eğitim sistemine entegrasyonu, sektörel iş birliği fırsatlarının artırılması ve Türkiye’nin teknoloji odaklı eğitim politikalarının güçlendirilmesi gibi gündem maddeleri ele alındı. Bakan Tekin, yenilikçi dijital eğitim araçlarının ve girişimlerin eğitim öğretim süreçlerine etkilerinin artırılması için devlet-üniversite iş birliğinin sürdürüleceğini de vurguladı.

"Günümüz dünyasında dijital araçlar her geçen gün artıyor"

ETKİM toplantısında yaptığı açıklamalarda, dijital dünyanın her geçen gün değişime uğradığını ve bu değişimi eğitim alanına entegre etmeye çalıştıklarını belirten Bakan Tekin, "Bugün burada bulunduğumuz eğitim teknolojisi ile ilgili etkinliğimiz aslında çocuklarımızı bu özgüvenle yetiştirme sürecinin bir parçası. Eğitim ve öğretim süreçlerinde bu hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çocuklarımız, hem eğitim ve öğretimle ilgili yeni teknolojileri konusunda bilgisayarı olsunlar, kullanabilsinler, hem de geçmişiyle bağ kurabilsinler. Bu hassasiyetle eğitimle teknolojinin aynı anda hem imkan hem de bir imtihan ürettiği bir zamanda bakanlığımızın ilgili birimleriyle üniversitelerimizde genç girişimcilerimizle ve yatırımcılarımızla aynı ortamda bulunmayı bu açıdan değerli buluyorum. Günümüz dünyasında dijital araçlar her geçen gün artıyor. Gündelik hayatımıza yeni araçlar dahil oluyor. Dilimizi yeni kavramlar kuşatıyor ve yeni kavramlar kullanmaya başlıyoruz. Fakat asıl belirleyici olan şey bu imkanların, bu kavramların yeni dilin hangi istikamete yöneleceği ve eğitim sahasında nasıl bir karşılık bulacağıdır. Biz ETKİM’i bu anlamda hem bir teknoloji merkezi hem de söylem inşa edecek önemli bir değer olarak görüyorum" diye konuştu.

"Teknolojiye dair her adımı geniş yelpazeyle tartmak durumundayız"

Kalıcı öğrenmenin yolunun sağlıklı teknolojiden geçtiğini, bilgiye erişim miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Tekin, "Teknolojiye dair her adımı geniş yelpazeyle tartmak durumundayız. Bugün çocuklarımızla bizler de ekranların bitmeyen içerik akışlarının, ardı arkası kesilmeyen bildirimlerin muhatabı durumundayız. Bilgi miktarı artıyor. Ama bu artış, her zaman öğrenmenin derinleşmesi anlamına da gelmiyor. Çoğu zaman zihnimizi yoran, dikkatimizi parçalayan bir gürültüye dönüşebiliyor. Oysa biliyoruz ki kalıcı öğrenme, düşünmeye zaman tanıyan, denemeyi ve tekrar etmeyi mümkün kılan sakin bir iklimi de beraberinde getirmesi gerekir. Burada geliştireceğiniz ya da geliştirmekte olduğunuz her ürünün, yaptığınız her bir yatırımın da bu iklimi nasıl etkilediğini hesapladığımızı tahmin ediyorum. Dikkati dağıtmak yerine toplanmasına katkı sunan, öğretmenin hazırlık ve ders yükünü hafifleten, sınıfta konunun daha iyi kavranmasını sağlayan çözümler, bu ekosistemde gerçek kalıcı bir değer üretecektir" şeklinde konuştu.

"Vizyonumuzun akademik temeli ODTÜ’nün bilimsel gücüne dayanıyor"

ETKİM ve ODTÜ Tekno Kent iş birliği ile hayata geçirilen projelerin, teknoloji alanında büyük gelişmelere öncü olacağını ifade eden ODTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise, "ETKİM’i ODTÜ ve ODTÜ Tekno Kent işbirliğiyle hayata geçirmenin ve üniversitemize ve bu teknoloji ekosistemine duyulan güvenin en güçlü ve en somut göstergelerinden biri olarak görüyoruz ve bu güven aynı zamanda bizler için çok önemli bir sorumluluk. Ülkemizin eğitimde küresel rekabet gücünü artırma yolunda bakanlığımızın önemli vizyonuna her zaman hizmet etmeye ve ülkemizin rekabet gücünü artırma yolunda üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Bu vizyonumuzun uzun akademik temeli ODTÜ’nün bilimsel gücüne dayanıyor. Özellikle ODTÜ Eğitim Fakültemizde son yıllarda göstermiş olduğumuz kararlı ve istikrarlı gelişim, en son açıklanan sıralamalarda Türkiye’den ilk yüze giren tek eğitim fakültesi ve dünyada da 93. sırada olması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerine yer verdi.







