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Bakan Tekin'den 'müfredat' eleştirilerine yanıt: Okuyarak eleştirsinler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatla ilgili eleştirilere ilişkin, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret konusundaki taleplerine ilişkin de, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

12:49 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Yusuf Tekin
Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine
Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri." diye konuştu.

"Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum"

Tekin, "Yeni müfredat onayınızdan geçti. Eğitim sendikaları tartışıyorlar. Müfredatın ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımızı okumadan değil." yanıtını verdi.

Bakan Tekin, bir soru üzerine de yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası."

#Yusuf Tekin
#Müfredat
#AK Parti
#TBMM
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