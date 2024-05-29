Bakan Tekin'den 'müfredat' eleştirilerine yanıt: Okuyarak eleştirsinler

Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri." diye konuştu.