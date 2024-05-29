Bakan Tekin'den 'müfredat' eleştirilerine yanıt: Okuyarak eleştirsinler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum"
Bakan Tekin, bir soru üzerine de yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine, şu tavsiyelerde bulundu:
"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası."