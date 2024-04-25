Bakan Tekin'den 'Yeni müfredat' açıklaması: Yarın kamuoyuyla paylaşılacak

“Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak. Önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız”