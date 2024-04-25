Bakan Tekin'den 'Yeni müfredat' açıklaması: Yarın kamuoyuyla paylaşılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak, yeni müfredatın detaylarına ilişkin konuştu. Tekin,
"Yeni müfredat çalışmasını yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız"
ifadelerini kullandı.
Müfredatta seyreltmeler olacağının altını çizen Tekin
, “Ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak"
dedi.
Her kademeye yeni başlayan öğrenci ile başlayacağız
Her kademeye yeni başlayan öğrenci ile başlayacağız
Tekin şöyle devam etti:
“Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak. Önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız”
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1 hour ago