Bakan Tunç yarın DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek

DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 8 Temmuz tarihinde yapacağı görüşme ertelenmişti.

DEM tarafından yapılan açıklamada görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti. Bakan Tunç yarın saat 11.00'da DEM Parti İmralı heyeti ile görüşeceği kaydedildi.