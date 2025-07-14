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Bakan Tunç yarın DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek

Bakan Tunç yarın DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek

17:4214/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Tunç ile DEM Parti heyetinin yapacağı görüşmenin tarihi ve saati belli oldu.
Bakan Tunç ile DEM Parti heyetinin yapacağı görüşmenin tarihi ve saati belli oldu.

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bugün gerçekleştireceği görüşme program yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Tunç yarın saat 11.00'da DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek.

DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 8 Temmuz tarihinde yapacağı görüşme ertelenmişti.


Bakan Tunç DEM heyeti görüşme tarihi belli oldu


DEM tarafından yapılan açıklamada görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti. Bakan Tunç yarın saat 11.00'da DEM Parti İmralı heyeti ile görüşeceği kaydedildi.




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