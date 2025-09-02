Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Tunç'tan iddialara net cevap: Soruşturmalar siyasi değil

Bakan Tunç'tan iddialara net cevap: Soruşturmalar siyasi değil

13:002/09/2025, Salı
G: 2/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmalarına yönelik iddialara yanıt verdi. Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargıyı etkilemeden kaçınmalı. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Belediyelere yönelik soruşturmalar siyasi değil. Savcılar, suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorunda.

Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma başından bu yana yargı mensuplarımızı hedef gösterdi. Tek bir kişi karar vermiyor, yürüyen süreçler var.

İddianame yazım süreçleri devam ediyor. Burada soruşturmalar devam ederken başka belediyelerde de suç üstü yapıldı. Bunu tüm kamuoyu gördü. Baklava kutularından paralar çıktı. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri.

"CHP yargıyı etkileyecek beyanlardan kaçınmalı"

Soruşturma tamamlanmadan yorum yapılması hukuki değil. CHP lideri yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı.

Türkiye'de yolsuzluktan hesap soran bir yargı var. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yok.

"Çocukların korunması önemli"

Suça sürüklenen çocuklar yaşına uygun yargılanmalı.

Yaşa göre cezada indirimde kademelendirme söz konusu.

Sosyal medyanın etkisiyle özellikle suçlarda görünürlük arttı

11.Yargı paketinde çocuk yargılamaları ve bilişim suçları yer alacak.



#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#İBB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 DGS tercih sonuç tarihi