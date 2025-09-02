Bakan Tunç'tan iddialara net cevap: Soruşturmalar siyasi değil

"Belediyelere yönelik soruşturmalar siyasi değil. Savcılar, suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorunda.

Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma başından bu yana yargı mensuplarımızı hedef gösterdi. Tek bir kişi karar vermiyor, yürüyen süreçler var.

İddianame yazım süreçleri devam ediyor. Burada soruşturmalar devam ederken başka belediyelerde de suç üstü yapıldı. Bunu tüm kamuoyu gördü. Baklava kutularından paralar çıktı. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri.