Bakan Tunç'tan iddialara net cevap: Soruşturmalar siyasi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmalarına yönelik iddialara yanıt verdi. Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargıyı etkilemeden kaçınmalı. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
"Belediyelere yönelik soruşturmalar siyasi değil. Savcılar, suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorunda.
Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma başından bu yana yargı mensuplarımızı hedef gösterdi. Tek bir kişi karar vermiyor, yürüyen süreçler var.
İddianame yazım süreçleri devam ediyor. Burada soruşturmalar devam ederken başka belediyelerde de suç üstü yapıldı. Bunu tüm kamuoyu gördü. Baklava kutularından paralar çıktı. İhbar edenler ve itirafçı olanlar kendileri.
"CHP yargıyı etkileyecek beyanlardan kaçınmalı"
Soruşturma tamamlanmadan yorum yapılması hukuki değil. CHP lideri yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı.
Türkiye'de yolsuzluktan hesap soran bir yargı var. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yok.
"Çocukların korunması önemli"
Suça sürüklenen çocuklar yaşına uygun yargılanmalı.
Yaşa göre cezada indirimde kademelendirme söz konusu.
Sosyal medyanın etkisiyle özellikle suçlarda görünürlük arttı
11.Yargı paketinde çocuk yargılamaları ve bilişim suçları yer alacak.