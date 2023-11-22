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Bakan Yerlikaya duyurdu: Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Ereğli'de AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:51 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:23 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD gönüllüleri hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor.

AFAD gönüllüleri hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçmasının tespit edildiğini belirtti.



Defterdarlık Zarar Tespit Grubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konutun ve 226 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiğini, bir konutun kalıcı olarak boşaltıldığını ve 9 konut için önlem alınmasına dair raporun hazırlandığını aktardı.


AFAD gönüllüleri seferber oldu

Yerlikaya, Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördüğünü ifade ederek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli'sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

#Karadeniz
#Ereğli
#afet bölgesi
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