İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depremi sonrası bölgedeki son durumu açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Herkes görevine başladı. İlk müdahale ile ilgili aksiyon alındı. Bu deprem değerli arkadaşlar Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilir. Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır.

Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış hastane müracaat etmişler ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunun bilgisini verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum.

"507 çağrı alındı"

Bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili hepsiyle aksiyon alındı. Bir çağrının altını çizmek istiyorum. 30’u hasarla olan ihbarlardır. 30 hasar çağrısı aldık. An itibarıyla 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi.

Bugün Valimiz hasar tespitleriyle ilgileniyor. Eğitime bugün ara verildi.

AFAD, itfaiye, Jandarma emniyet, sağlık ekipleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Kızılay, Sivil Toplum kuruluşları tarafından 1204 personelle müdahale çalışmalarımız deprem anından itibaren devam ediyor.











