Bakıma muhtaç 65 yaş üzerine, bayram öncesi ev ve kişisel bakım.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 'Yaşayan Değerler Projesi' hayata geçirildi. Olimpiyat Parkı içerisinde oluşturulan Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi'nin ekipleri, 65 yaşını doldurmuş, yeterli geliri olmayan, bakıma ihtiyaç duyan kişileri evlerinde ziyaret edip; temizlikten kişisel bakıma, kuaförlük hizmetinden psikososyal destek ve temel sağlık faaliyetine kadar pek çok gereksinimi yerine getiriyor. Ekipler, Ramazan Bayramı öncesi, 65 yaş üstü kişilerin evlerini bayrama hazırlamak için çalışma başlattı. Minibüsle evlere giden ekipler, sağlık kontrolüyle işe başlıyor. Temel sağlık hizmetinin ardından görevliler, yaşlıların evlerini de temizliyor.





"3 senedir beni yalnız bırakmıyorlar"

Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, gecekonduda yaşayan Şükriye Güven'i (80) ziyaret eden ekipler, sağlık kontrolünün ardından evdeki bayram temizliğini de yaptı. Temizliği bitiren görevlileri araçlarına kadar uğurlayan Güven, bayramlarını da tebrik etti. Çocuklarının il dışında olduğunu söyleyen Güven, "3 yıldan beri beni ziyaret ediyor, evimi temizliyor, ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Bu çalışmayı başlatanlardan ve beni yalnız bırakmayan bu görevlilerden Allah razı olsun" dedi.

"365 gün yanlarındayız"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 65 yaş üstü olanlara çok önemli hizmetler yaptığını söyledi. Yaşlıların kişisel bakımları, kuaför hizmetleri, ev temizliği ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra 3 öğün sıcak yemek ve medikal malzeme desteği de verdiklerini belirten Aynalı, "Birçok yaşlımızın evde canı sıkılıyor, 'Beni parklara götürün' diyor. Onları götürüp dolaştırıyoruz. Sohbet etmek isteyenleri Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi'ne getiriyoruz. Buradaki arkadaşlar onlarla sohbet ediyor, psikososyal destek sağlanıyor. Şu ana kadar 15 bin haneden oluşan saha çalışması yaptık. Yaklaşık 7 bin hanenin, bu saydığım hizmetlerinin çoğunu tamamladık. 200 civarında yaşlımızın sürekli hizmetini yapıyoruz. 7/24, 365 gün yanlarındayız. Onların duası da bizim mutluluk kaynağımız oluyor" diye konuştu.



