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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

15:0326/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın AK Parti kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın AK Parti kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti Genel Kurulu'nda yeniden Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Şubat ayı meclis toplantısında hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti Genel Kurulunda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı ve AK Parti grubunu tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Gündem / Politika
26 Şubat, Çarşamba


Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı


Akın ayrıca ameliyat geçiren MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
'ye de geçmiş olsun diledi.

#AK Parti
#Balıkesir
#Ahmet Akın

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