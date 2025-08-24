Balıkesir'de 4.8 ve 4.2'lik peş peşe depremler

Balıkesir, 16 dakika içerisinde 4 büyüklüğünün üzerinde üç depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.58’de 4.8; saat 22.00’de 4.2; saat 22.14'te 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun tespit edilmediği ve saha taramalarının sürdüğü belirtildi.

"Tüm ekipler saha taramalarına başladı"

Çevre illerde de hissedilen depremlere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin derhal saha taramalarına başladığını açıkladı.

Gelişmelerin takip edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.







