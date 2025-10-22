Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülmüştü: Acılı anne Handan Çalık’ın paylaşımı yürekleri yaktı, 'Keşke geç kalsaydı'

"Sadece bir saatliğine çay içmeye gittiler arkadaşı ile. Keşke geç gelselerdi. Ama o sözünün eri idi. Avukat diye yazmışlar, oğlum jeoloji mühendisi idi. Arkadaşı ise makine mühendisi idi. İçkisi, sigarası olmayan, hiç evden dışarı çıkmayan, bir karıncayı incitmemiş, çok düşünceli, aynı zamanda çok zeki bir çocuk, ellerimde kan kaybından, iç kanamadan öldü ve ben hiçbir şey yapamadım, kurtaramadım oğlumu. Bu azap nasıl geçer, söylermisiniz bana var mı bunun kolayı. Sadece bir saatliğine arkadaşı ile çay içmeye gitmişti, evimizin kapısının önünde katledildi. Ben bu acıya nasıl katlanırım. Keşke geç kalsa idi, bir saat sonra gelmek yerine gece 12’de, 1’de gelen bir çocuk olsa idi. Gitmeden önce evimizi süpürdü, çayımızı yaptı, önümüze çayımızı getirdi, annem kendinize dikkat edin diyerek gitti. Bu kadar merhametli bir çocuk idi. ’Oğlum asıl sen dikkat et, dışarıya gidiyorsun’ dedim. Çünkü artık bizler için dışarısı güvenli değildi. O evimizin bekçisi idi. Evde elinin değmediği hiçbir yer yok. Şimdi evim dar geliyor. Çok okur, çok araştırır, üstün zekâsı ile her şeyi kotaran, en kısa sürede çözen bir çocuk idi. O kız kardeşinin bebeklikten beri abiciği idi. Hiç kimseyi incitmedi. Cenazesine tüm Türkiye’den geldiler. Rabbim ondan razı olsun, iyi ki benim oğlum olmuş, acımı tarif etmem imkânsız, kelimelere sığmıyor."