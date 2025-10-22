Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülmüştü: Acılı anne Handan Çalık’ın paylaşımı yürekleri yaktı, 'Keşke geç kalsaydı'

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ın annesi Handan Çalık’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yürekleri yaktı. Çalık yaptığı paylaşımda "Sadece bir saatliğine çay içmeye gittiler arkadaşı ile. Keşke geç gelselerdi. Dışarı gitmeden önce evimizi süpürdü, çayımızı yaptı. Annem kendinize dikkat edin diyerek gitti" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayda cezaevi firarisi Mustafa Emlik, Edremit’te biri uzman çavuş, biri mühendis olmak üzere üç kişiyi öldürmüş, yedi kişiyi yaralamıştı. Olayda hayatını kaybeden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ın annesi Handan Çalık, oğlunun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Handan Çalık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Handan Çalık’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırarak birçok kullanıcıdan destek ve başsağlığı mesajı aldı.