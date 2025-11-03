Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul, İzmir, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi

İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, yaptığı açıklamada sarsıntının Balıkesir Sındırgı merkezli olduğunu duyururken büyüklüğü ise 4.9 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.35’te kaydedilen sarsıntının yerin 11.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
BALIKESİR'DE BİR DEPREM DAHA
Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, sarsıntı Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.
Vatandaşlar sosyal medyada depremin megakent İstanbul'da da net bir şekilde hissedildiğini ifade etti.