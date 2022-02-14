Ekipler şaşkına döndü: Değeri tam 10 milyon TL

Mersin'de, kozmetik sektöründe kullanılan 'Balina kusmuğu' olarak bilinen 'Ambergris' maddesinin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Bu kapsamda çalışmalarını başlatan ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışıldığı öğrenilen maddeyi taşıyan şüpheli araç ve ikamette arama gerçekleştirdi.
10 MİLYON DEĞERİNDE BALİNA KUSMUĞU
Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram balina kusmuğu maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.