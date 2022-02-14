Gündem Ekipler şaşkına döndü Değeri tam 10 milyon TL
MERSİN

Ekipler şaşkına döndü: Değeri tam 10 milyon TL

Kozmetik sektöründe kullanılması için piyasaya sürülmeye hazırlanan balina kusmuğu maddesi ekipler tarafından ele geçirildi. Değeri 10 milyon olan maddenin yasa dışı yolla ülkeye sokulduğu belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Balina kusmuğu nedir, ne işe yarar? Balına kusmuğu nerelerde kullanılır?
​Kozmetik sektöründe kullanılması için piyasaya sürülmeye hazırlanan balina kusmuğu maddesi ekipler tarafından ele geçirildi.

Mersin'de, kozmetik sektöründe kullanılan 'Balina kusmuğu' olarak bilinen 'Ambergris' maddesinin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda çalışmalarını başlatan ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışıldığı öğrenilen maddeyi taşıyan şüpheli araç ve ikamette arama gerçekleştirdi.

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GÜNDEM
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

10 MİLYON DEĞERİNDE BALİNA KUSMUĞU

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram balina kusmuğu maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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