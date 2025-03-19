Bandırma ve Erdek'e mart ayında kar sürprizi

Geçtiğimiz hafta 28 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, aniden düşerek gündüz saatlerinde 7 dereceye, gece ise 4 dereceye kadar geriledi. Özellikle Erdek Kapıdağ Yarımadası ve Karadağ bölgesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

24 Mart'a kadar devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunurken, vatandaşların ve çiftçilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.