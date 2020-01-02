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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Başına gelmeyen kalmadı

İzmir’deki ankesör soruşturmasında itirafçı olan A.B. katalogla evlenmeyi reddettiği için kurulan kumpasları anlattı: FETÖ, TSK’nın gizli toplantısında çekilen ses kaydını internete sızdırdı. Durumu sorunca evlendiği kadından boşanması istendi. Bir süre sonra da “buradan geleceğin yok, ordudan ayrıl” denildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında itirafçı olan eski Üsteğmen A.B, örgütün talimatlarını yerine getirmediği için karşılaştığı güçlükleri savcılıkla paylaştı. İfadeye göre A.B, örgüt talimatı dışında evlendiği için TSK içerisindeki gizli bir toplantıda çekilen ses kaydının internet sitesine sızdırıldı. Ses kaydı FETÖ’nün TSK’daki isimlere kumpas kurduğu sitelerden bir tanesi olan ‘Bulutaltı’ isimli internet sitesinde yayınlandı. Bu ses kaydı üzerine hakkında soruşturma açılan A.B ilerleyen süreçte TSK’dan ayrıldı.

‘SENİ EVLENDİRELİM’

Darbe girişiminden 1.5 ay önce TSK’dan ayrıldığını söyleyen A.B örgütle ilk olarak 1998 yılında temas kurduğunu söyledi. İşte A.B’nin ifadesinden bazı bölümler: “2010 yılında annemin bir akrabasıyla ilişkim başladı. 1-2 ay içerisinde evlendik. Düğünü yapmadan önce ‘Rıza’ kod isimli abi bana kesinlikle evlenmemem gerektiğini söyledi. Ben ise bunu kabul etmedim. Daha sonraki aramalarına çıkmadım. Balayına çıktığımda birliğimden beni aradılar. 2010 yılında gerçekleştirdiğim bir askeri toplantıdaki konuşmanın ses kaydının internete düştüğünü söylediler. ‘Bulutaltı’ isimli sitede yer alan ses kaydı, kes- birleştir şeklinde diğer personellerin sesi çıkartılarak internete verilmiş. Bu site örgüt tarafından kullanılan bir sitedir. Herkese buradan kumpaslar kurulmuştur.

TSK SORUŞTURMA AÇTI

TSK benim hakkımda soruşturma açtı. 1 seneye yakın idari soruşturma geçirdim. Bu olaydan sonra ‘Rıza’ kod isimli mahrem imamın yanına gittim. ‘Neden böyle yaptınız’ dedim. Bana, ‘Bilmiyorum sen eşini de sohbetlere getir’ dedi. Eşimin bunu kabul etmeyeceğini söylemem üzerine, ‘Sen eşinden ayrıl. Bu iş böyle gitmez’ dedi.

SEN ARTIK ORDUDAN AYRIL

  • Daha sonra Yasin K. Ve Mustafa K . isimli devrelerimi mahrem imamımın yanında gördüm. Örgütten olduklarını bilmiyordum. Toplantılara gitmemeye başlayınca, ‘Sen artık ordudan ayrıl. Senin burada bir geleceğin yok’ dedi. Bunun üzerine ordudan ayrılarak bu şahısla hiç görüşmedim en son temasım 2014 Eylül ayıydı.”

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