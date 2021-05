Başkan Altay hububat fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2021 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatları ile yaş çay alım fiyatlarının pandemi döneminde çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, her zaman çiftçinin yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çatalhöyük’ten bugüne tarımın ve üretimin merkezi olan Konya’nın her geçen gün artan üretimi ve iş gücüyle Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamaya devam ettiğini belirten Başkan Altay, hükümetin desteklerinin yanında Büyükşehir Belediyesi olarak da her zaman üreticiye destek olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2021 yılı hububat, bakliyat alım fiyatları ile yaş çay alım fiyatlarının bütün çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Tüm çiftçilerimiz adına her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Üretmek çiftçimizden, destek devletimizden, bereket Allah’tan. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum.” dedi.

2021 HUBUBAT BAKLİYAT VE YAŞ ÇAY FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2021 yılı hububat alım fiyatları ile ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatı 1.750 liraya çıkarıldı. Ayrıca bakliyat alım fiyatları ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin lira, nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı ise kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildi.