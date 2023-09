Başkan Yazıcı: Gelecekte bağımsızlık için temel bilimlere ihtiyacımız var

Türk Fizik Derneği tarafından her yıl düzenlenen, Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi’nin bu yıl 39’uncusu düzenlendi. Başkan Yazıcı, 8. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği’nin açılışında yaptığı konuşmada temel bilimin önemine değinerek şunları söyledi.

“Son 200 yılda büyük bir etkisi olan bilimden ve temel bilimlerden bahsediyoruz, insanlığın gelişiminde çok önemli olan tüm aşamalar. Her ne yaparsak yapalım, fizik işin temelinde yer alır. Ben bir tıp doktoruyum. Canlılara nasıl bakarsak bakalım, hücre seviyesine indiğimizde biyolojiye, kimyada moleküler düzeye indiğimizde atoma ineriz ve her şeyin artık fizikle açıklanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Geleceğe dair iyi şeyler düşünüyorsak, bilim yapmak zorundayız. Bilimle birlikte yürümeli ve temel bilimleri kesinlikle öne çıkarmalıyız. Sanayicilerle karşılaştığımda bilimin daha da önemli olduğunun farkına vardım. Temel bilimin olmaması durumunda sanayicinin de sorunları olduğunu düşünüyoruz. Fizik, evrenin nasıl işlediğini araştıran bir bilim dalıdır. Ama temel bilimlerin aslında hayatın her noktasına dahil edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Dünyada hakimiyet kuran ve temel bilimlerin ürünü olan teknolojiyi üreten, kullanan, satan ve dünyada önde gelen devletlere baktığımızda, bunu sağladıklarını görüyoruz. İnsanlık adına veya toplumumuz veya bireyimiz adına ne istiyorsak, temel bilimlere önem vermeli ve gerekli çalışmaları yapmalıyız.” dedi.