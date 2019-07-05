Gündem Başörtüsüne hakarete 1 yıl 6 ay hapis
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Başörtüsüne hakarete 1 yıl 6 ay hapis

Başörtüsü takan kadınlara hakaret eden Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Işıl Özgentürk, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk

Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özgentürk, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Özgentürk ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Özgentürk’ün suçu basın yoluyla işlemesi nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Özgentürk, başörtüsü takan kadınlara yönelik ‘fahişe’ benzetmesi yapmıştı.

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