Başörtüsüne hakarete 1 yıl 6 ay hapis

Üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özgentürk, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Özgentürk ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Özgentürk’ün suçu basın yoluyla işlemesi nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Özgentürk, başörtüsü takan kadınlara yönelik ‘fahişe’ benzetmesi yapmıştı.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.