​Batman’a vizyon katacak dev plan ​

Yıllardır imar planı düzenlemesi yapılmayan Batman’da büyük heyecanla beklenen Korik İlave ve Revizyon İmar Planı belediyenin detaylı çalışmaları sonucu tamamlandı. Belediye konferans salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında imar planının her detayı Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin tarafından detaylı bir şekilde rakamlarla anlatıldı.

İmar Planı tanıtım toplantısında konuşan Vali Şahin, “Korik İlave ve Revizyon İmar Planı toplam 1142,53 hektarlık alanı kapsıyor. Bu alanın 565,65 hektarlık bölümü revizyon imar planı, 576,88 hektarlık bölümü ise ilave imar planı kapsamında yürütülecek. Batman’ın imar planı alanı yaklaşık 3 bin 500 hektar. Yeni imar planı ile Batman kentinin yaklaşık üçte birlik bir kesiminin hem mevcut imar planları yenilenmiş, hem de yeni imar planı hazırlanmış oldu” dedi.

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140 BİN KİŞİ YAŞAYABİLECEK

2040 yılına gelindiğinde toplam nüfusun yaklaşık 140 bin kişi olarak hesaplandığı Korik İlave ve Revizyon İmar Planı’nda yaklaşık 75 bin kişinin, İlave İmar Planı’nda ise yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı konut alanları tasarlandı. İmar Planı kapsamında konut alanları ile birlikte kentsel çalışma alanları, turizm alanları, açık ve yeşil alanlar, planlama bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yaşayacak nüfus büyüklüğü ve yapısı da dikkate alınarak uygun konumlarda sosyal ve teknik altyapı alanları planlandı.

Eski Aydınkonak Köyü’nün de içerisinde olduğu mevcut yerleşim merkezinin bulunduğu bölge “Öneri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak belirlenen bölge planlama alanı kent bütününe hizmet verecek bir merkez olarak planlandı. Bu alanlarda ticaret alanları ile birlikte ticaret-konut alanları, konut alanları, eğitim alanı, belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, açık spor alanı, meydan ile kanal çevresinde park alanları ile bisiklet yolu ve bisiklet parkları planlandı.

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TAŞIT ULAŞIMI KOLAYLAŞACAK

Korik İlave ve Revizyon İmar Planı’nda; Batman kent bütününün ihtiyacını karşılamaya, kentin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlamaya ve mevcut taşıt akslarındaki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik kuşak yolu niteliğinde 40 metre genişliğinde bir trafik aksı belirlendi.

40 metrelik taşıt yolu, planlama alanının kuzeydoğusundan geçerek güneyde TPAO Bulvarı ile Batman-Siirt karayolu kavşağına kadar ulaşacak. Söz konusu yol, kentin kuzey-güney doğrultusunda ulaşımını sağlayan Demokrasi, Turgut Özal ve TPAO bulvarlarına alternatif olarak kullanılacak ve kent bütünündeki taşıt ulaşımını kolaylaştıracak.

Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde 128,64 hektarlık konut alanı, İlave İmar Planı sınırları içerisinde ise toplam 147,58 hektar büyüklüğünde konut alanı bulunuyor. Revizyon İmar Planı’na konu olan bölgede ve TPAO Bulvarı’nın doğusunda kalan ve Korik Caddesi’ndeki mevcut imar planı bulunan bölgede konut alanları ile konut ve ticaret alanlarında yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 4 Kat TAKS=0.30 E=1.20 olarak belirlendi.

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KONUT ALANLARI EN FAZLA 6 KATLI OLABİLECEK

Batman - Siirt karayolu ile TPAO Bulvarı’na cepheli konut ve ticaret-konut alanlarında ise mevcut uygulama imar planında belirlenmiş olan yapılaşma koşulları korundu. Özgürlük bulvarına cepheli konut ve ticaret- konut alanlarında ise yapılaşma koşulları Blok Nizam 5 Kat olarak belirlendi. İmar Planı kapsamında kalan konut alanlarında yapılaşma koşulları E=1.30 Yen çok=6 Kat olarak belirlendi. Yeni konutlara, her bölgeye aynı kat yüksekliği ve yapı inşaat alanı önerildi.

İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Korik İlave ve Revizyon İmar Planı’nda planlama alanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte. Bu kapsamda 10 adet anaokulu alanı, 31 adet ilkokul alanı, 12 adet ortaokul alanı, 14 adet lise alanı, 11 adet belediye hizmet alanı, 5 adet resmi kurum alanı, 12 adet sağlık tesis alanı, 27 adet cami alanı, 12 adet sosyal tesis alanı, 7 adet kültürel tesis alanı, 5 adet pazar yeri alanı, 250 adet park ve çocuk bahçesi alanı, 3 adet rekreasyon alanı, 6 adet açık ve kapalı spor tesisi alanı planlandı.

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İluh Deresi

İluh marka proje olacak

İmar ve kentsel dönüşümde devrim niteliğinde adımlar attıklarının altını çizen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin şunları söyledi: “İluh’u Batman’ın cazibe ve çekim merkezi haline getirmek için kolları sıvadık. Geçmişte kaderine terk edilen İluh Deresi, kangren haline gelmişti. Şehri ikiye bölen 15,5 kilometrelik dere, etrafa yaydığı kötü kokular ve içinde biriken atıklarla şikayet edilen konuların başında geliyordu. İluh, başlattığımız değişim ve kararlılığın marka projelerinden olacak. Artık sel taşkınlarında can kayıpları yaşanmasına da geçit vermeyeceğiz. İluh Deresi’nin Islahı ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk adımını ıslah çalışmasıyla attık. Projeyle şehir merkeziyle 500 yataklı Devlet Hastanesi arasında yeni bulvarlar ve parklar hizmete açılacak. Bölgede sosyal yaşam alanları ve spor tesisleri yükselecek.”

YEŞiL ALANLAR iKi KAT BÜYÜDÜ

“Batman Çayı Islahı ve Rekreasyon Projesinde sona gelindi. Çay kenarına kazandırılacak mesire alanları, bisiklet ve yürüyüş yolunun ihalesi yapıldı. 150 dönümlük alanın dolgu işlemlerini hızlandırdık. Burada yapılan parka İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla İstiklal Parkı adını verdik. Parkta ismini temsilen bir de anıt yer alacak” diyen Şahin şöyle devam etti:

“Bir yılda toplam 25 bin metrekare alanda 10 yeni park yaptık. Kişi başına düşen 2,4 metrekare yeşil alanı 5,1 metrekareye çıkardık. 2021’de 50 bin metrekare büyüklüğünde 22 yeni parkın yapımına başladık. Hedefimiz kişi başına 12 metrekare yeşil alan. 6 kilometre bisiklet yolunu 20 kilometreye tamamlamak için çalışma başlattık.”

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Asbestli içme suyu hattında değişim

İleri seviye biyolojik arıtma projesi hazırladıklarını ve şehrin tüm alt yapısını planladıklarını belirten Şahin, “Önceliğimiz vatandaşa temiz içme suyunu sağlıklı bir altyapıyla kesintisiz ulaştırmak oldu. Kansere neden olan asbestli su borularını sağlığa zarar vermeyen borularla yeniledik. Bugüne kadar yaklaşık 33 kilometre asbestli boru değiştirdik. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.

DİJİTAL ŞEHİRCİLİK DÖNEMİ

Kentsel dönüşümle Batman’ın yapı stokunu daha modern ve dayanıklı hale getirdiklerini ifade eden Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla daha büyük bir dönüşüm için çalışma başlattık. Vatandaşın can güvenliğini sağlamak için kaçak yapılara izin vermedik. Depremde yıkılma riski taşıyan 35 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Numarataj sistemiyle şehirciliği dijital ortama taşıdık. Batman’ı akıllı şehirler kategorisine dahil ettik. Kapı numaralarındaki karekodlar üzerinden afet toplanma alanları gibi önemli bilgilere erişimi mümkün hale getirdik” şeklinde konuştu.

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