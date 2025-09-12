Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

10:5412/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yasa dışı bahis içerikleri polis takibinde.
Yasa dışı bahis içerikleri polis takibinde.

Batman'da sosyal medyada yasa dışı bahis içerikleri paylaştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında X'te yasa dışı bahis içerikli paylaştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.A, S.A. ve Ş.T. yakalandı, ikametgahlarında yapılan aramalarda, ele geçirilen 3 cep telefonu ve 4 sim kart incelenmek üzere muhafaza altına alındı.



#Batman
#operasyon
#yasadışı bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ÖSYM LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru geldi mi?