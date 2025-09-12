Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında X'te yasa dışı bahis içerikli paylaştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.A, S.A. ve Ş.T. yakalandı, ikametgahlarında yapılan aramalarda, ele geçirilen 3 cep telefonu ve 4 sim kart incelenmek üzere muhafaza altına alındı.