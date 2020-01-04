‘Bayıl Harun’ FETÖ’nün mahremi çıktı

Arnavutluk’ta gözaltına Harun Çelik, Türkiye’ye iade edilmesi için havalimanına getirildi. Bu sırada FETÖ’cüler Çelik’e “Bayıl Harun” diye seslendi.

Arnavutluk’ta yakalanarak MİT tarafından Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik’in, bir dönem örgüt içerisinde askerlerden sorumlu olarak görev yaptığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olan Çelik’in emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Burada yapılan savcılık sorgusu sonrası ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Talebi yerinde göran mahkeme Çelik için tutuklama kararı verdi.

KANADA’YA KAÇACAKTI

Çelik’in bir dönem örgüt içerisinde TSK’daki FETÖ üyelerinden sorumlu mahrem imam ‘öğretmen’ olduğu ortaya çıktı. Türkiye’ye getirilen Çelik’in sahte vize ile Arnavutluk’tan Kanada’ya kaçmak üzere olduğu da soruşturma birimleri tarafından tespit edildi.