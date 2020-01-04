Gündem Bayıl Harun FETÖnün mahremi çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ POLİTİKA

‘Bayıl Harun’ FETÖ’nün mahremi çıktı

Arnavutluk’ta Türkiye’ye iade edilmemesi için FETÖ’cülerin arkasından seslenip “Bayıl Harun” dediği Harun Çelik FETÖ’nün askeri sorumlusu çıktı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Arnavutluk’ta gözaltına Harun Çelik, Türkiye’ye iade edilmesi için havalimanına getirildi. Bu sırada FETÖ’cüler Çelik’e “Bayıl Harun” diye seslendi.
Arnavutluk’ta gözaltına Harun Çelik, Türkiye’ye iade edilmesi için havalimanına getirildi. Bu sırada FETÖ’cüler Çelik’e “Bayıl Harun” diye seslendi.

Arnavutluk’ta yakalanarak MİT tarafından Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik’in, bir dönem örgüt içerisinde askerlerden sorumlu olarak görev yaptığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olan Çelik’in emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Burada yapılan savcılık sorgusu sonrası ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Talebi yerinde göran mahkeme Çelik için tutuklama kararı verdi.

KANADA’YA KAÇACAKTI

  • Çelik’in bir dönem örgüt içerisinde TSK’daki FETÖ üyelerinden sorumlu mahrem imam ‘öğretmen’ olduğu ortaya çıktı. Türkiye’ye getirilen Çelik’in sahte vize ile Arnavutluk’tan Kanada’ya kaçmak üzere olduğu da soruşturma birimleri tarafından tespit edildi.

70 müebbet daha
GÜNDEM
70 müebbet daha
Irakta yeni hava saldırısı

Irak'ta yeni hava saldırısı

Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldü.
Savaş ilan etse bu kadar olur

Savaş ilan etse bu kadar olur

​ABD İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü.
İntikam daim olsun

İntikam daim olsun

​Mehmetçik, terörist başı Öcalan'ın kuzenini öldürdü.
Vatan<br>sana canım feda

Vatan
sana canım feda

Sarıkamış Şehitleri anısına binlerce kişi yürüdü.
Osmanlı hediyesi

Osmanlı hediyesi

Vladimir Putin, TürkAkımı açılışı için 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
Libya<br>Mehmetçiği bekliyor

Libya
Mehmetçiği bekliyor

​TSK'dan bir heyet intikalin ayrıntılarını tespit için bölgeye gidecek.
O spiker<br>öldürüldü mü?

O spiker
öldürüldü mü?

​Hafter'i eleştiren spiker, Dubai'deki evinde ölü bulundu.
Öldürme emri Trump'tan

Öldürme emri Trump'tan

​İran, yönetimine çağrıda bulundu.
Kaçışa 5 tutuklama

Kaçışa 5 tutuklama

Ghosn'un kaçışına karışan iki uçağa tedbir kondu.
Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor

​ABD 3 bin 500 asker daha gönderdi.
Ölümü savaşın <br>kapısını araladı

Ölümü savaşın
kapısını araladı

​İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İki transferi <br>birden açıkladılar

İki transferi
birden açıkladılar

G.Saray'da merakla beklenen değişim başladı.
İran'dan <br>intikam açıklaması

İran'dan
intikam açıklaması

​Kasım Süleymani'yi öldüren ABD tehdit edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

Macron'un talebi üzerine görüşme gerçekleşti.
Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
Endişe duyuyoruz

Endişe duyuyoruz

​Türkiye'den ABD-İran gerilimi ile ilgili ilk açıklama.
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji açıkladı: Türkiye yeni yağış dalgasının etkisine girecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.