Bayram tatilini İstanbul’da geçirenler Şile'ye akın etti

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok vatandaş tatile ve memleketine gitmek üzere İstanbul’u terk etti.

Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların tercihi ise Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde denize girerek serinlemek isteyen vatandaşlar Şile plajlarına akın etti.

Bayramı İstanbul’da geçirenler Şile’ye akın etti

İstanbul’un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile’ye gelen vatandaşlar denizde yüzerek bayram tatilinin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar ise güneşlenmeyi ve piknik yapmayı tercih etti.

Bayramı İstanbul’da geçirenler Şile’ye akın etti

Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Bayramı İstanbul’da geçirenler Şile’ye akın etti

FOTOĞRAF 10 Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük nüfusun 1 milyonu aştığı belirtildi. Güneşi, mavi bayraklı ve ince kumlu plajları, rüzgar sörfü ve eğlence merkezleriyle tatilcilerin gözde turizm destinasyonlarından olan Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü. İlçedeki yerli ve yabancı misafirler plajlarda kalabalık görüntüler oluşturdu. Ünlü Ilıca Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu dikkati çekti. İlçeye olan ilgi trafikte de kendini belli etti. İlçe girişi ve Çeşme - Ilıca yolunda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine, ilçenin tarihinin en kalabalık günlerini geçirdiğini söyledi Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde Çeşme - İzmir otoyolunun Çeşme ve Alaçatı gişelerinden 375 bin araç girişi olduğunu bildiren Oran, eski yol üzerinden gelen araçlarla birlikte toplam araç sayısının 500 binin üzerinde olduğunu ve nüfusun günlük giriş çıkışlarla 1 milyonu aştığını kaydetti. Otel, pansiyon gibi konaklanabilecek her yerin dolu olduğunu ifade eden Oran, esnaf ve yatırımcının da bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Aşırı artan nüfus nedeniyle su ve elektrik tüketiminin de arttığını aktaran Oran, vatandaşlara tatil sürecinde araç yıkamamaları, çimlerini en az düzeyde sulamaları çağrısında bulunduklarını ve bunun karşılık gördüğünü belirtti. Günlük nüfus bir milyonu aştı: ​Ünlü tatil beldesinde adım atacak yer kalmadı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Çeşme plajları tıklım tıklım doldu, ilçedeki nüfus 1 milyonun üzerine çıktı. Çeşme plajlarındaki yoğunluk havadan da görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 Kurban Bayramı’nın ikinci gününde TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu. Bayramın ikinci gününde tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Derince, Körfez, İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. . Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü. Bayram göçü devam ediyor: TEM Otoyolu’nda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. BiP'te paylaş

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