Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi

Club House adlı mekâna giden kişilerin fotoğraflarının çekilmesi, mekân hakkında verilen yıkım kararının durdurulması süreci ve Bebek Otel’e ilişkin yazışmaların tamamının ele geçirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonunda inceleme yaptı. Yapılan teknik çalışmayla daha önce silindiği değerlendirilen yaklaşık 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi.
İnceleme sonucunda söz konusu yazışmalar arasında çok sayıda iş adamıyla yapılan görüşmelerin bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, dijital materyaller üzerindeki teknik analizlerin sürdüğünü ve elde edilen bulguların soruşturma dosyasına eklendiğini belirtti.