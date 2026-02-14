Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi

Soruşturma kapsamında akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonunda inceleme yaptı. Yapılan teknik çalışmayla daha önce silindiği değerlendirilen yaklaşık 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi.